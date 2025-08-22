Долголеты Шатуры заняли 2 место на этапе областного турнира по настольному теннису

В спортивной школе «Спартак-Орехово» города Орехово-Зуево прошел зональный этап областного турнира по настольному теннису среди участников проекта «Активное долголетие в Подмосковье». В соревнованиях приняли участие 4 команды: из Орехово-Зуева, Шатуры, Павловского Посада и Черноголовки, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Команды боролись за право представлять восточное Подмосковье на финальном этапе турнира, который состоится 20 сентября в городском округе Подольск. Каждая команда продемонстрировала высокий уровень мастерства, а игры были насыщенными и увлекательными.

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом:

1 место — команда Орехово-Зуево;

2 место — команда Шатуры;

3 место — команда Павловского Посада;

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.