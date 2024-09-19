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Долголеты Орехово-Зуева взяли 1 место на областном турнире по шашкам и шахматам

В городе Ступино состоялся финал областного лично-командного турнира по русским шашкам и шахматам среди участников проекта «Активное долголетие». Участие принимали спортсмены из 15 городов Подмосковья. Долголеты из Орехово-Зуева завоевали 1 место, сообщает пресс-служба администрация округа.

Долголеты из Орехово-Зуева — шахматист Александр Коржавин, шашисты Василий Курбатов и Сергей Никифоров от команды «Восток» — завоевали первое место в турнире.

Кроме того, долголеты из Орехово-Зуевского округа одержали победу на областном турнире по волейболу. Зональный этап соревнований прошел на стадионе «Локомотив» в деревне Демихово.

Соревновались команды из Орехово-Зуева, Воскресенска и Электрогорска. Самому старшему участнику турнира было 84 года.

В ходе упорной борьбы победу одержала команда из Орехово-Зуева.

Теперь спортсмены будут представлять Восточное Подмосковье на финальном этапе турнира, который пройдет 26 сентября в Дмитрове.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.