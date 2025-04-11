Долголеты Люберец завоевали бронзу областного турнира по женскому мини водному поло

Долголеты городского округа Люберцы заняли третье место на областном турнире по женскому мини водному поло, организованном среди участниц губернаторского проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий».

Третий областной турнир собрал шесть команд из Балашихи, Королёва, Люберец, Мытищ, Рузы и Красногорска.

«Каждая команда боролась за победу с невероятной страстью и самоотдачей. Настоящей кульминацией турнира стали полуфиналы и финальный матч, где встретились сильнейшие участницы. Борьба была напряжённой, а игроки проявляли выдающуюся храбрость и мастерство», — отмечается в сообщении.

Команда из Люберец показала высокий уровень подготовки и завоевала бронзовую медаль. Победители и призеры соревнований награждены кубками и памятными призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.