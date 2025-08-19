До 3 тысяч участников: в Петербурге пройдут игры Александра Невского

сегодня в 18:29

С 9 по 15 сентября в Петербурге проведут спортивные игры Александра Невского

Председатель отдела по взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии Богдан Полевой заявил, что на играх имени святого Александра Невского, которые запланированы в городе с 9 по 15 сентября, ожидают до 3 тысяч участников, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Форум получил статус международного — ожидаем более 3 тысяч юных участников из России и дружественных стран. Приглашены делегации порядка 20 стран», — сказал Полевой.

По его словам, игры уже носят статус федеральных спортивных соревнований, их организует Русская православная церковь совместно с министерством спорта.

В 2024 году местом проведения состязаний стал Нижний Новгород. Каждую команду сопровождали духовные наставники. Помимо соревнований, участники от 12 до 14 лет смогут посетить музеи и воспользоваться экскурсионными маршрутами.