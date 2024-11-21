Дмитровский танцевальный коллектив стал призером всероссийского конкурса

сегодня в 09:29

В Подмосковье прошел фестиваль современных и уличных танцев «Версия», который собрал талантливую молодёжь со всей России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Более 800 танцоров из разных регионов соревновались в хореографическом искусстве.

Дмитровский округ был достойно представлен танцевальным коллективом «PAN. DANCE» Центра культурного развития «Подосинковский». Яркие, пластичные и экспрессивные выступления дмитровских танцоров произвели впечатление на зрителей и жюри, включая звезд отечественной хореографии: Анастасию Гусеву, Алексея Simba и Ивана Маслова.

Коллектив «PAN. DANCE» стал одним из лучших на фестивале, завоевав призовые места сразу в нескольких номинациях.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что успехи дмитровских танцоров на всероссийском фестивале отлично продемонстрировали хореографические достижения танцевального коллектива и стали важной вехой в их творческом пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.