Дмитровский студенты заняли третье место на Всероссийской спартакиаде

сегодня в 18:19

Студенты Дмитровского техникума в составе сборной Центрального федерального округа стали бронзовыми призерами X Всероссийской спартакиады, организованной в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов Российской Федерации, приуроченной к завершению 66-го трудового семестра и реализуемой в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 13 по 15 ноября в городе Красноярске в рамках Слета состоялась и X Всероссийская спартакиада студенческих отрядов. В краевую столицу приехали 3 тысячи активистов и спортсменов из 89 регионов страны. Сборные команды со всей России соревновались по следующим видам спорта: мини-футбол, баскетбол 3×3, волейбол, ГТО, тэг-регби, перетягивание каната, мас-рестлинг и фиджитал-спорт.

Сборная Центрального федерального округа, в состав которой вошли студенты Дмитровского колледжа, успешно выступила в соревнованиях по волейболу в Красноярске, завоевав почетное 3-е место.

«Горжусь ребятами! Они показали результат усердной работы и боевой характер. Бронза на Всероссийской спартакиаде — серьезный результат для наших студентов», — отметила тренер волейбольной команды Дмитровского техникума Лидия Трушникова.

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.