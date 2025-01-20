Дмитровские студенты стали участниками практических занятий по топографии

В Дмитровском техникуме, в рамках федерального проекта «Профессионалитет», особое внимание уделяется практическому обучению. Это позволяет студентам не только углублять свои теоретические знания, но и активно применять их на практике, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Студенты второго курса отделения «Защита в чрезвычайных ситуациях» стали участниками увлекательных практических занятий по предмету «Основы топографии». Они прошли сложный маршрут протяженностью 8 километров, что дало им возможность на практике освоить навыки ориентирования как по картам и компасам, так и по природным ориентирам. Эти навыки являются ключевыми для будущих специалистов в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.

Один из студентов поделился своими впечатлениями: «Дистанция была достаточно сложной, но мы успешно справились с ней. Нам очень помогли знания, полученные на теоретических занятиях. Такие практические занятия для нас очень важны, ведь они могут пригодиться в будущем».

Эти занятия не только укрепили знания студентов, но и развили их уверенность в своих силах и готовность к быстрому и правильному принятию решений в экстремальных условиях.

Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского муниципального округа, прокомментировала: «Практическое обучение — это основа для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций. Только через реальные задачи и испытания студенты могут быть полностью готовыми к вызовам, которые ждут их в профессиональной деятельности».

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