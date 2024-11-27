Дмитровские спортсмены ушу из клуба «Шан Ву» завоевали медали Кубка России
Фото - © Дмитровский клуб «Шан Ву»
Красоту древнего боевого искусства ушу продемонстрировали спортсмены из разных регионов страны на Кубке России и Всероссийских соревнованиях «Связь поколений», прошедших в Москве. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Сотни участников от самых младших ребят до ветеранов поборолись за награды первых крупных состязаний сезона. Своё мастерство показали и четверо воспитанников дмитровского клуба «Шан Ву». Как рассказал их наставник Иван Киселев, многие его ученики решились на эксперименты.
Ушу включает в себя два основных направления — саньда, поединки, и традиционное ушу, где от спортсмена требуется показать владение разнообразными элементами. Именно его развивает Иван Киселёв. Здесь немало самостоятельных видов, и спортсмены клуба всегда выступают в нескольких дисциплинах, например, Иван Астафьев представил свои комплексы в 4 из них.
Виктория Карушева добавила к своим достижениям серебряную медаль соревнований, а также получила много ярких впечатлений.
Ольге Голдобиной не хватило совсем чуть-чуть до пьедестала, однако своё выступление она всё равно считает успешным: в одном из новых видов дмитровчанка по баллам вплотную приблизилась к нормативу «кандидата в мастера спорта».
Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркнула, что спортивные клубы Дмитрова занимаются подготовкой талантливых спортсменов с самого раннего возраста. Дети демонстрируют отличные результаты, а также огромное желание и спортивный азарт, без которых невозможно достичь успеха.
Следующий турнир для дмитровчан — Чемпионат и Первенство Московской области. Пожелаем удачи Ивану Киселёву и его ученикам!
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.