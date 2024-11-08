Дмитровские спортсмены стали призерами чемпионата Московской области по самбо

сегодня в 10:58

На территории Московской области во Дворце спорта «Триумф» прошел чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин, передает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Соревнования собрали более 100 сильнейших спортсменов из 22 муниципалитетов Московской области. Борьба среди участников проходила в 16 весовых категориях: по 8 у мужчин и женщин.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Дмитровского городского округа поднялись на вторую ступень пьедестала почета в двух весовых категориях: 2 место — Андрей Самойленко (71 кг), Юрий Мочаев (79 кг).

«Куда бы ни приехали дмитровские спортсмены их везде обеспечены призовые места, наш спорт самый сильный, наши спортсмены самые достойные и всегда готовы показать силу и мощь Дмитровского округа! Поздравляем спортсменов с призовыми местами, желаем успехов на предстоящих соревнованиях!» — рассказала Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.