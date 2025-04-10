Дмитровские спортсменки показали результаты на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», показав прекрасную спортивную подготовку и проявив волю к победе, поднялись на первую и третью ступени пьедестала почёта в двух спортивных дисциплинах., передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для участия во Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, которые проходят в комплексе тренировочных залов «Чемпион» города Краснодара, прибыли 186 спортсменов из 22 регионов Российской Федерации.

Дарья Суворова завоевала золотую медаль в упражнении среди смешанных пар по стрельбе из пневматической винтовки. Также она и Алиса Варламова были удостоены бронзовой медали в командном упражнении ВП-90 (винтовка пневматическая).

Этот успех — результат упорной и слаженной работы самих юных спортсменок и их тренеров Дмитрия Подшибякина и Татьяны Подшибякиной. Высокие результаты на соревнованиях такого высокого уровня — отличный стимул и дальше двигаться к новым победам и достижениям.

«Яркие победы наших спортсменов — это не только их личные достижения, но и гордость всего Дмитровского округа. А их стремление побеждать вдохновляет других юных спортсменов на большие свершения», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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