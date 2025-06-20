Дмитровская спортсменка вошла в состав молодежной сборной России по волейболу

Юная волейболистка Анна Цветкова из Дмитровского округа представит страну на международных товарищеских матчах в Минске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сборная России по волейболу среди девушек до 16 лет (U-16) отправилась в Беларусь для участия в серии престижных товарищеских игр. С 20 по 22 июня команда под руководством главного тренера Светланы Сафроновой сразится с национальными сборными Беларуси и Азербайджана.

В составе российской команды — талантливая воспитанница спортивной школы «Дмитров М.Б.М.» Анна Цветкова. Юная спортсменка представляет волейбольный клуб «Корабелка» («Корабелка-интернат») и совершенствует свое мастерство под руководством тренера Екатерины Низовой.

Перед ответственным турниром Анна прошла интенсивные учебно-тренировочные сборы на базе национальных команд России в Новогорске. В предстоящих матчах она выйдет на площадку под 11-м номером.

«Наш округ гордится своими юными спортсменами, которые достойно представляют регион на всероссийском и международном уровнях. Уверен, что Анна покажет яркую игру и внесет весомый вклад в успех сборной. Желаю ей уверенности, побед и новых достижений», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

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