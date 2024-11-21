Дмитровчанки взяли золото на Всероссийских соревнованиях по ушу

В Москве завершился Кубок России и Всероссийские соревнования по ушу. Более 300 сильнейших спортсменов из 24 регионов России соревновались в дисциплинах таолу и саньда, передает пресс-служба Дмитровского городского округа.

В турнире приняли участие воспитанники «Дмитровской дружины» под чутким руководством тренера Маргариты Колмыковой.

Особую гордость вызывают ученицы Лицея № 4 г. Дмитрова — Варвара Козак и Валентина Маякова, которые продемонстрировали отличные результаты, заняв первые места в своих весовых категориях. Успехи Вари и Вали не ограничиваются лишь спортивными достижениями — обе девушки демонстрируют прекрасные результаты в учебе.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин прокомментировал победу дмитровчанок: «Мы гордимся Варварой и Валентиной, которые не просто завоевали золото, но и представили наш округ на самом высоком уровне!»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.