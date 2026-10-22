Дмитрий Тарасов не согласился с мнением об ослаблении «Зенита»

После 11 туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место с 24 очками.

«„Зенит“ такой же гранд российского футбола, как и раньше. Он не стал слабее и хуже ни на каплю. Слова про ослабление вызывают недоумение. Состав у „Зенита“ высококлассный. Глушенков — один из лучших игроков РПЛ. Не понимаю, почему все принялись говорить, что „Зенит“ уже не тот», — сказал Тарасов Metaratings.ru.

В следующем туре петербургская команда примет махачкалинское «Динамо». Матч состоится 25 октября и начнется в 18:30 по московскому времени.

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