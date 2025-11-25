Дмитрий Коненкин из Зарайска стал чемпионом Кубка Егорьевска по шахматам

В Егорьевске прошел рейтинговый турнир по блицу «Мемориал Валерия Пономаренко», посвященный памяти многократного чемпиона Егорьевска по шахматам и детского тренера. В этом престижном соревновании, собравшем 47 участников в возрасте от 8 до 86 лет, приняли участие спортсмены из различных городов, включая Зарайск, Раменское, Люберцы, Пушкино, Дрезну, Воскресенск, Луховицы, Орехово-Зуево, Коломну, а также из Москвы, Владимира и Рязани, сообщила пресс-служба администрации городского округа Зарайск.

Зарайск на турнире представляли четыре шахматиста: Дмитрий Коненкин, Егор Соколов, Иван Лосев и Евгений Пушкарев. С первых туров в лидеры вышел Дмитрий Коненкин, который продемонстрировал отличную игру. Его уверенность и везение помогли ему набрать 9 очков из 11 возможных, не проиграв ни одной партии.

Дмитрий Коненкин разделил первое место с Мастером ФИДЕ из Рязани Андреем Соколовым, однако дополнительные показатели оказались на стороне зарайца. В итоге, Дмитрий стал чемпионом Мемориала Пономаренко! Бронзовую медаль завоевал рейтинг-фаворит турнира Владимир Литус из Раменского.

Хотя другие зарайцы также показали хорошую игру, им не удалось пробиться в призовую тройку из-за высокой конкуренции на верхних позициях турнирной таблицы.

Благодаря этой победе и успешной игре в предыдущих этапах, Дмитрий Коненкин также стал Чемпионом Открытой шахматной лиги Егорьевска 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.