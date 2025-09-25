Дмитрий Хомуха назвал Жоао Виктора и Алвеса ключевым усилением ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что только Жоао Виктор и Алвес усилили команду в летнее трансферное окно, остальные новички вызывают вопросы, сообщает Metaratings.ru .

Дмитрий Хомуха, бывший полузащитник ЦСКА, прокомментировал выступление московского клуба в нынешнем сезоне РПЛ и оценил работу на трансферном рынке. По его мнению, только два новичка — Жоао Виктор и Алвес — действительно усилили команду.

«Не сказал бы, что у команды есть кадровый голод. Большое количество футболистов приобрели, другое дело, что на сегодня только два футболиста соответствуют уровню, который необходим ЦСКА. Это Жоао Виктор и Алвес. Эти два футболиста — реальное усиление для команды. Все остальное пока оставляет много вопросов», — пояснил Хомуха.

Он отметил, что клуб делает ставку на молодых и перспективных игроков, которых можно выгодно продать в будущем. Исключением стал Пьянич, приглашенный Марко Николичем. При этом Хомуха подчеркнул, что позиция центрального нападающего остается проблемной и требует усиления.

Контракт Алвеса с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2030 года. В этом сезоне 20-летний игрок провел 12 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается в 6 млн евро.

Жоао Виктор связан контрактом с клубом до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне 27-летний защитник сыграл пять матчей, но результативными действиями не отметился. Его стоимость составляет 5 млн евро.

После девяти туров РПЛ команда Фабио Челестини занимает второе место с 18 очками. 28 сентября ЦСКА сыграет с «Балтикой» в матче десятого тура.