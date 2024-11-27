Для юных баскетболистов Королева провели мастер-класс

В рамках Королевской школьной лиги на базе лицея № 19 прошло значимое спортивное событие — мастер-класс по баскетболу 3 на 3, в котором приняли участие учащиеся 8-11 классов из трех школ наукограда. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Провел его тренер, кандидат в мастера спорта по баскетболу Андрей Усенков. Двухчасовая тренировка началась с разминки, юные спортсмены приседали, делали упражнения на растяжку, отжимались и разогревали суставы и связки.

После тренер рассказал о правилах игры в баскетбол 3 на 3, нюансах ведения мяча, раскрыл секреты ведения контактной борьбы с соперником и поделился техниками бросков. Также Андрей Усенков акцентировал внимание спортсменов на важности командной работы на площадке.

После ребята сыграли несколько партий, отработали технику бросков в кольцо и передачу мяча. Этот мастер-класс стал важным событием для юных баскетболистов, которые активно готовятся к предстоящим соревнованиям Королевской школьной лиги, запланированным на 17 и 18 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.