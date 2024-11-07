Для иммунитета и эндорфинов: какие тренировки эффективны осенью

Тренер фитнес-платформы FitStars Елизавета Прокудина заявила, что осенью зачастую тренировки бывают даже эффективнее, чем в теплое время года: прохладный воздух снижает риск перегрева и обезвоживания, сообщает Газета.ru.

«Среди видов активности, наиболее подходящих для осени, можно выделить бег, велопрогулки, пешие прогулки и тренировки с собственным весом», — сказала Прокудина.

По ее словам, регулярный спорт осенью способен укрепить иммунитет и способствует выработке эндорфинов, снижает риск сезонных депрессий. Но при выборе программы следует в первую очередь учитывать погоду, подобрать подходящую экипировку и не забывать поддерживать водный баланс, также отметила тренер.

Осенью она порекомендовала использовать трехслойную систему одежды: базовый слой надевают для отвода влаги, средний должен сохранять тепло, а внешний — отталкивать воду. Не стоит также забывать про теплую шапку, непромокаемую обувь и перчатки.