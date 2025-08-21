Для бизнеса и клиента: почему абонементы в фитнес на месяц выгоднее

Как отметила эксперт, такое решение связано с экономической выгодой для бизнесменов в сфере и изменившимися предпочтениями клиентов. Такая модель оплаты позволяет привлекать больше людей путем снижения финансового порога входа, современному человеку психологически легче заплатить всего за месяц. А компаниям в таком случае легче реагировать на рыночную конъюнктуру. Так, конверсия новых посетителей при подписной модели достигает 35-50%.

«Почему еще спортивные клубы оформляют только месячные абонементы? Клиент вправе прекратить продление подписки без ощутимых финансовых потерь, ведь он заплатил только за текущий месяц», — добавила специалист.

В таком случае посетители могут не беспокоиться о возврате денежных средств за оставшиеся месяцы. А сам фитнес-клуб может реагировать на экономическую ситуацию и корректировать стоимость подписки за месяц. В абонемент на год бизнесмены должны закладывать риски сразу.

Наконец, цифровизация и удобство сыграли свою роль. Все больше клубов начинают внедрять в свою систему работы мобильные приложения, личные кабинеты с возможностью автосписания средств. Для клиентов такая политика работы становится открытой и прозрачной.