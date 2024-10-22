Дьявол, которому невозможно забить: в Москве отмечают день рождения Льва Яшина

22 октября исполняется 95 лет со дня рождения легендарного футболиста и вратаря Льва Яшина. Его называли «дьявол, которому невозможно забить», «черный паук», «черная пантера». В честь спортсмена в столице установлены памятники и мемориальные доски, его именем назван стадион, улица и академия, сообщается на сайте мэра Москвы.

За 20 лет в футболе Яшин помог советской сборной стать олимпийским чемпионом и чемпионом Европы, а команде «Динамо» — выиграть три кубка СССР и пять чемпионатов. По сей день он единственный в мире вратарь, которого удостоили премии «Золотой мяч».

Яшин родился в 1929 году в Москве, он жил на Миллионной улице в доме 15/1. Сейчас там установлена мемориальная доска в его честь. На стадионе «Красный Октябрь» по адресу: улица Тушинская, дом 16, который принадлежит одноименному заводу, он впервые попробовал себя в роли вратаря. Сегодня там расположена информационная доска о начале карьеры спортсмена.

Имя Яшина носит Центральный стадион «Динамо» (Ленинградский проспект, дом 36). Также в столице работает Футбольная академия «Динамо» имени Л. И. Яшина (улица Лужники, дом 24, строение 1). Его имя носит улица в районе Некрасовка.

Последние 26 лет своей жизни Яшин вместе с супругой провел в доме 18/1 в Чапаевском переулке. Он продолжал помогать молодым спортсменам. Скончался легендарный вратарь 20 марта 1990 года. Он похоронен на Ваганьковском кладбище. На могиле установлена стела с изображением Яшина в полный рост. Он уходит с футбольного поля с мячом в руках, кованая ограда сделана в виде ворот.