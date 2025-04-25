Экс-защитник «Спартака» Дьяков: не удивлюсь, если матч с ЦСКА закончится вничью

В преддверии 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Спартак» встретится с ЦСКА, бывший защитник «красно-белых» Виталий Дьяков поделился своим мнением по поводу предстоящего матча, сообщает Metaratings.ru .

«В атаке у ЦСКА есть проблемы, и голов не так много забивают, так что пока оборона преобладает над линией атаки. Но „Спартак“ тоже в последних матчах не блещет: тяжелая победа над „Акроном“, поражение от Махачкалы. Что-то где-то не так, наверное, у „Спартака“», — отметил он.

Дьяков считает, что в предстоящем дерби сложно выделить фаворита. Он подчеркнул важность матча, учитывая приближающийся конец сезона и беспроигрышную серию ЦСКА, прерванную лишь ничьей с «Крыльями Советов». Экс-защитник назвал игру абсолютно равной и допустил ничью.

На данный момент «Спартак», возглавляемый Деяном Станковичем, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 50 очков. ЦСКА с 48 баллами располагается на четвертой строчке.

Матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля и начнется в 17:30 по московскому времени.