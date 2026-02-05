«Динамо» настроено на продление контракта с голкипером Луневым

Московский футбольный клуб «Динамо» проявляет интерес к тому, чтобы сохранить в своем составе 34-летнего российского вратаря Андрея Лунева, однако на данный момент активные переговоры о пролонгации его контракта не проводятся, сообщает Metaratings.ru .

Лунев является игроком «Динамо» с лета 2024 года. За время, проведенное в московском клубе, он принял участие в 42 матчах, девять из которых «на ноль». В общей сложности он пропустил 53 мяча.

Согласно действующему контракту, срок которого истекает в июне 2026 года, предусмотрена возможность его автоматического продления еще на один сезон при согласии обеих сторон. Эксперты портала Transfermarkt оценивают трансферную стоимость вратаря в 1 млн евро.

До перехода в «Динамо» Лунев играл команды «Истра», «Торпедо», «Калуга», «Сатурн», «Уфа», «Зенит», «Байер» и «Карабах».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.