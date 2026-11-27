Девушки из Богородского округа завоевали серебро на чемпионате по стрельбе

Женская команда Богородского округа заняла второе место на командном чемпионате Рязанской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Соревнования прошли 26 ноября в Рязани, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В чемпионате участвовали команды из Ногинска, Коломны, Рязани, Тамбова, Твери, Тулы и Белгородской области. Богородский округ представляли воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи (Дома Юнармии).

Анастасия Сущева, Дарья Воробьева и Полина Жевлакова завоевали серебро в упражнении ПП-180 — 3×60 выстрелов из пистолета.

Юноши из Богородского округа не вошли в призовую тройку, но показали хорошую подготовку. Участие в чемпионате позволило им получить соревновательный опыт и определить направления дальнейшей работы.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.