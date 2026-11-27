Девушки из Богородского округа завоевали серебро на чемпионате по стрельбе
Фото - © МБУ "ЦДПМ"
Женская команда Богородского округа заняла второе место на командном чемпионате Рязанской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Соревнования прошли 26 ноября в Рязани, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В чемпионате участвовали команды из Ногинска, Коломны, Рязани, Тамбова, Твери, Тулы и Белгородской области. Богородский округ представляли воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи (Дома Юнармии).
Анастасия Сущева, Дарья Воробьева и Полина Жевлакова завоевали серебро в упражнении ПП-180 — 3×60 выстрелов из пистолета.
Юноши из Богородского округа не вошли в призовую тройку, но показали хорошую подготовку. Участие в чемпионате позволило им получить соревновательный опыт и определить направления дальнейшей работы.
Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.