Девять медалей привезли егорьевцы с IX Всероссийского полумарафона

Егорьевские спортсмены приняли участие в IX Всероссийском полумарафоне с синхронным стартом забег.рф, который состоялся в городе Раменское, сообщили в пресс-службе округа.

Егорьевская команда, как всегда, приняла участие в забеге большим составом. На пьедестал почета удалось выйти девятерым участникам.

Возглавляет список Евгения Кириллова — она стала абсолютным победителем соревнований среди девушек, пробежав 10 км за 40:47.

В забеге на 21 км первой в своей возрастной категории стала егорьевская спортсменка, победитель Суперлиги Подмосковья прошлого года Наталья Махова. Ее результат 1:47:40. Полумарафон также пробежал Игорь Шериф, став третьим в возрастной категории 55-64.

Кроме того, на дистанции 10 км золото взяли Александр Корепанов и Александр Блохинов, серебро — Виктор Пронин и Олег Жуков.

На 5 км первой стала Марина Барыбина, а на 1 км Михаил Савичев взял 2-е место.

«Занятие спортом не только укрепляет здоровье, но и поднимает настроение, создаёт много позитивных эмоций, а общение с единомышленниками прибавляет сил и мотивации заниматься спортом дальше и побеждать! Это улучшает качество жизни и человек становится уверенным, довольным и счастливым. А что ещё нужно в жизни!» — делится участница полумарафона Марина Барыбина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.