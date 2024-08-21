Девять медалей на соревнованиях по конному спорту завоевали спортсмены из Химок

В Химках воспитанники спортивной школы «Пони-спорт» выступили на соревнованиях по конной выездке «Снова в школу». Всадники завоевали девять медалей трех категорий: золото, серебро и бронзу. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победительницей по троеборью стала Нелли Голубкова, в детском зачете — Софья Колпакова. Также в нескольких категориях серебро завоевали Вера Чуватова, Нелли Голубкова и Альбина Фоменкова. Кроме того, четыре бронзовые медали — у Елизаветы Михеевой, Вероники Воробьевой, Ксении Семковой и Дарьи Потаповой.

«Поздравляем наших юных спортсменов! Они не только показали отличный результат, опередив своих соперников, но и проявили настоящий спортивный характер и невероятную волю к победе», — отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Ранее воспитанники спортшколы «Пони-спорт» завоевали три золотые медали на 19-м этапе соревнований «Mini masters» по конному конкуру. Две победы — у Екатерины Иванниковой в зачетах «Small» и «Junior», также победу в соревнованиях одержала спортсменка Мария Тихомирова. Всадники выступили под руководством тренера Алексея Ермаченкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.