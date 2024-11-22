Детско-юношеские футбольные команды Клина наградили за победы на чемпионате

В Клину состоялась торжественная церемония награждения команд «Химик Юниор» — участников Чемпионата Московской области по футболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сезон 2024 стал самым успешным в истории футбольной школы. Все четыре заявленные команды смогли добиться высоких мест на пьедестале. В копилке «Химик Юниор Клин» два первых и два вторых места.

Торжественная церемония началась с приветственного слова Главы Клинского городского округа Алены Сокольской. Она поздравила ребят и тренеров с большим успехом и подарила символичный подарок с родины российского футбола.

По сложившейся доброй традиции в празднике приняли участие игроки одной из самых популярных медийных команд 2Drots. GUDAI и SEMIO порадовали детей своим присутствием, ответили на интересные вопросы, ну и конечно же наградили ребят заслуженными наградами.

Вечер был богат на сюрпризы и одним из них стало выступление артистов из Москвы с химическим шоу. Для юных клинских «химиков» увидеть такое представление было очень символично.

Юные футболисты, их младшие братья, сестры и конечно же родители — все в этот день получили заряд положительных эмоций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.