Детская команда из Богородского стала лучшей на первенстве региона по мини-хоккею

Завершился турнир первенства Московской области по мини-хоккею с мячом «Детская Лига» сезон 2024/2025. Турнир проходил на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Игры начались еще в ноябре, прошло 4 этапа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Хоккеисты из Обухово стали победителями первенства. Ребята отважно защищали честь команды и Богородского округа. За время турнира они смогли сплотиться, сработаться. Помог и командный дух — отсюда закономерная победа.

Участие приняли команды мальчиков и девочек 2014 годов рождения и младше со всего Подмосковья, а также Москвы — Динамо (Москва) и Ленинградской области — команда города Всеволожска. Команда спортшколы олимпийского резерва Богородского округа блестяще провела весь турнир, заняв 1 место.

Столь достойно спортсменов подготовили главный тренер Игорь Лукьянов и тренер Роман Нестеров.

Подготовка к соревнованиям началась еще прошлой весной, когда ребята начали кататься и повышать свое мастерство на ледовой арене Богородского округа. Подготовка не прерывалась. Летом команда также регулярно проводила тренировки, играла товарищеские матчи на закрытом льду.

И первый этап, который так же проходил в Красногорске, наши мальчишки неожиданно для всех выиграли, обыграв всех соперников. Во второй этап, который прошел в Обухово, команда Лукьянова уже вошла фаворитом и вновь заняла 1 место.

В третьем этапе ребята дошли до финала, но проиграли команде «Вымпел» из Королева со счетом 1:3. И вот заключительный этап. Команда — снова первая по итогам всей «Детской Лиги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.