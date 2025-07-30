Дети сотрудников УИС приступили к испытаниям Всероссийской «Зарницы»

В Подмосковье состоялось торжественное открытие третьего этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» среди детей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. В этом году в мероприятии, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, принимают участие ребята из Кемеровской области — Кузбасса, Республики Коми, ЕАО, Ставропольского края, Ульяновской, Ростовской, Тюменской областей, ДНР и Академии ФСИН России, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Специальными приглашенными гостями стали дети работников УФСИН России по Курской области. Игра организована Федеральной службой исполнения наказаний при поддержке банка ВТБ, Фонда содействия укреплению законности и правопорядка, Благотворительного Фонда «Достойно есть» и ассоциации мини-футбола России.

На торжественном открытии финала «Зарницы» присутствовали начальник УРЛС ФСИН России Алексей Емельянов, начальник ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров, начальник ЦОУВР ФСИН России — начальник штаба игры Андрей Артемчук, заместитель председателя Общероссийской общественной организации ветеранов УИС Михаил Попко, заместитель начальника Управления физической культуры, спорта, молодежной политики и развития добровольчества Администрации муниципального округа Истра Александр Троицкий и представитель банка ВТБ Лина Нуштаева.

«Сегодня мы собрались в этом замечательном месте для того, чтобы дать старт финалу игры „Зарница“, которая традиционно, уже несколько лет объединяет самых талантливых, смелых, творческих ребят. Уверен, вы докажете, что достойны памяти воинов, которые сражались за нашу Великую Родину», — сказал на церемонии открытия Алексей Емельянов.

Михаил Попко от лица ветеранов уголовно-исполнительной системы пожелал юным патриотам успехов и поблагодарил их за бережное отношение к истории страны и народа.

Права поднять Государственный флаг Российской Федерации удостоен капитан команды-победителя «Зарницы-2024» Александр Евсеев из УФСИН России по Луганской Народной Республике.

После этого лидер каждой команды прошел жеребьевку под руководством главного судьи соревнований заслуженного мастера спорта России, семикратной чемпионки мира по универсальному бою, чемпионки Европы по боям без правил среди профессионалов, двенадцатикратной чемпионки России по рукопашному бою Надежды Шемякиной. В этот раз ребята читали настоящие фронтовые письма с напутствием Героев, в которых содержался порядковый номер.

Завершилась церемония открытия возложением цветов к стеле на братской могиле погибших в Великой Отечественной войне советских воинов. Почетные гости и участники игры почтили память павших минутой молчания.

Сегодня же финалисты прошли свое первое испытание «Красив в строю — силен в бою», в котором необходимо было продемонстрировать строевую выправку и исполнить походную песню. Каждая команда успешно справились с испытанием.

После первого конкурса определились лидеры, однако ребятам в течение недели предстоит пройти еще несколько испытаний: «Спортивный блок», «Полоса препятствий», «Равнение на героев», «Талантливы вместе». По результатам всех конкурсных дней будет определена команда, которая получит звание победителя Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».