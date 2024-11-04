Десятилетие лыжероллерной трассы отметили в Раменске праздничным забегом

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В Подмосковье провели спортивный праздник в юбилей лыжероллерной трассы

В Раменском городском округе отметили 10-летний юбилей лыжероллерной трассы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В празднике приняли участие более трёхсот человек разных возрастов. Перед стартом участники мероприятия возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Участники пробега отправились по маршруту, который проходил по всей длине лыжероллерной трассы. Длина трассы составляет 2,5 километра.

На финише участников пробега ждали горячие напитки и угощения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.