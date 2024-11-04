Десятилетие лыжероллерной трассы отметили в Раменске праздничным забегом
Фото - © Вячеслав Щедрин
В Раменском городском округе отметили 10-летний юбилей лыжероллерной трассы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В празднике приняли участие более трёхсот человек разных возрастов. Перед стартом участники мероприятия возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Участники пробега отправились по маршруту, который проходил по всей длине лыжероллерной трассы. Длина трассы составляет 2,5 километра.
На финише участников пробега ждали горячие напитки и угощения.
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