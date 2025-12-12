Десять спортивных инструкторов Подмосковья получили премию губернатора в 2025 году

Десять лучших спортивных инструкторов из разных округов Подмосковья стали лауреатами премии губернатора «Лучший по профессии» по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Премию губернатора «Лучший по профессии» получили десять инструкторов по спорту из городских округов Подмосковья. Победителей определяли с октября по ноябрь 2025 года по итогам работы за год.

В числе лауреатов — Илья Буданов из Лотошино, Максим Карпов из Королева, Людмила Карпунина из Клина, Анна Морозова из Воскресенска, Григорий Пермикин из Ленинского округа, Елена Прокофьева из Пушкинского округа, Мария Ускова из Мытищ, Нина Лалетина из Зарайска, Светлана Павлова из Орехово-Зуевского округа и Екатерина Ротарь из Павлово-Посадского округа. Каждый из них внес значительный вклад в развитие массового спорта, организацию соревнований и работу с детьми, взрослыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Размер премии составил 150 000 рублей. Победителей выбирала комиссия на основе представленных презентаций, видеороликов и заявок. Конкурс проводится с 2018 года в рамках федеральной программы «Спорт России» во всех городских округах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.