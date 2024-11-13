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10 медалей завоевали люберецкие каратисты на чемпионате и первенстве ЦФО

Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали люберецкие каратисты на чемпионате и первенстве ЦФО по кекусинкай карате, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в Ельце и собрали свыше 450 спортсменов.

Каратисты школы Олимпийского резерва Люберец показали достойные результаты:

1 место — Константин Гудков,

1 место — Мария Фадеева,

2 место — Юлия Черненко,

2 место — Иван Гудков,

3 место — Мария Букотина,

3 место — Мария Кулькина,

3 место — Дмитрий Сидельников.

Еще три медали выиграли люберецкие каратисты на всероссийских соревнованиях по кёкусинкай «Большое противостояние», которые прошли в Центре боевых искусств Москвы. Турнир собрал 1190 спортсменов.

Люберчане стали обладателями одной серебряной и двух бронзовых медалей. Арсен Нерсесян занял второе место, Мария Самойлова и Уткиржан Балтабаев — третье.

Кекусинкай — стиль карате, основанный Масутацу Оямой в 1950-х годах. Кёкусинкай считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате.

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