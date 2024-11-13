10 медалей завоевали люберецкие каратисты на чемпионате и первенстве ЦФО
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Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали люберецкие каратисты на чемпионате и первенстве ЦФО по кекусинкай карате, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соревнования прошли в Ельце и собрали свыше 450 спортсменов.
Каратисты школы Олимпийского резерва Люберец показали достойные результаты:
1 место — Константин Гудков,
1 место — Мария Фадеева,
2 место — Юлия Черненко,
2 место — Иван Гудков,
3 место — Мария Букотина,
3 место — Мария Кулькина,
3 место — Дмитрий Сидельников.
Еще три медали выиграли люберецкие каратисты на всероссийских соревнованиях по кёкусинкай «Большое противостояние», которые прошли в Центре боевых искусств Москвы. Турнир собрал 1190 спортсменов.
Люберчане стали обладателями одной серебряной и двух бронзовых медалей. Арсен Нерсесян занял второе место, Мария Самойлова и Уткиржан Балтабаев — третье.
Кекусинкай — стиль карате, основанный Масутацу Оямой в 1950-х годах. Кёкусинкай считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате.
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