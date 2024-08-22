Десять медалей выиграли спортсмены Подмосковья на летней спартакиаде учащихся

Представители Подмосковья завоевали десять медалей на соревнованиях по плаванию в рамках XII летней спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальный день турнира обладателем «серебра» среди девушек 14-15 лет в дисциплине «50 м баттерфляем» стала Виктория Миронова. Первой на дистанции финишировала спортсменка из Москвы, а замкнула тройку лидеров представительница Санкт-Петербурга.

На соревнованиях в эстафете «4×100 м комбинированная» среди девушек 14-15 лет команда Московской области также завоевала серебряную медаль. В составе сборной выступили подмосковные спортсменки Евангелина Шейнина, Виктория Миронова, Виктория Таранникова и Анастасия Зинченко. В этом старте на первой позиции к финишу пришли пловчихи из Москвы, а третьими стали представительницы Северной столицы.

Всего по итогам соревнований пловцов в рамках спартакиады у команды Московской области три золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Ранее победителями состязаний стали Евангелина Шейнина (50 м на спине), Виктория Таранникова (200 м брассом), Виктория Миронова (200 м баттерфляем). «Серебро» завоевали Евангелина Шейнина (100 м на спине), Виктория Таранникова (100 м и 50 м брассом). Бронзовые награды у Виктории Мироновой (100 м баттерфляем) и у юношеской команды в составе Даниила Казимирова, Бориса Арансона, Макара Сафонова и Игоря Наумова в эстафете 4×100 м вольным стилем.

Финальные соревнования по плаванию в рамках XII летней спартакиады учащихся России проходили с 18 по 22 августа 2024 года в Пензе.

XII летняя спартакиада учащихся России 2024 года проводится по 51 виду спорта. Финальные соревнования пройдут в сентябре 2024 года.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.