Депутата из Ленинского округа рекомендовали на пост главного тренера сборной России по плаванию

Старшего тренера российской сборной по плаванию Андрея Шишина единогласно рекомендовали на пост главного тренера сборной команды России. Он обсудил свои планы и ответил на вопросы федерального канала «Матч-ТВ». С 2024 года заслуженный тренер России является действующим депутатом совета депутатов Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Я благодарен руководству федерации за оказанное мне доверие и возможности. Это большая честь и огромная ответственность. Моя главная задача — приумножить и улучшить потенциал наших спортсменов. Уверен, впереди нас ждет много работы, но я приложу все усилия для того, чтобы сборная продолжила дальше покорять пьедесталы и устанавливать мировые рекорды, демонстрируя всем профессионализм и мастерство российской школы плавания», — поделился с «Матч-ТВ» старший тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин.

На счету Андрея Шишина множество наград, включая орден «Дружбы», почетную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации, Знак отличия «Спортивная доблесть» II степени, Знак «За заслуги перед Московской областью» III степени и многие другие. Заслуженный тренер подготовил олимпийского чемпиона по плаванию — Евгения Рылова и серебряного призера Олимпийских игр в Токио Ивана Гирева, а также множество чемпионов мира, рекордсменов Европы и России.

Андрей Шишин входит в состав сборной команды России в качестве тренера с 2010 года, а с 2024 года занимает должность старшего тренера. Он заботится не только о детях и молодежи, но и способствует развитию спорта для старшего поколения в рамках проекта «Активное долголетие».

Кроме того, он активно работает над программой реабилитации для участников специальной военной операции. С начала СВО центр «Дельфин», где трудится Андрей Шишин, оказывает гуманитарную помощь бойцам спецоперации и мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Мариуполя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.