Депутат Свищев заявил, что НХЛ может отпустить Овечкина на Олимпийские игры
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предположил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) отпустил лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Олимпийские игры в 2026 году только при условии допуска российских спортсменов до соревнований, сообщает Газета.ru.
«Все зависит от того, какие решения примет НХЛ, и будет ли Овечкин продолжать играть в следующем сезоне — хотя у него еще будет действовать контракт. Сам он заявлял, что вернется заканчивать карьеру в „Динамо“», — добавил эксперт.
Он уверен, что существует множество факторов, способных повлиять на решение об участии хоккеистов в Олимпиаде. Свищев выразил уверенность в том, что для Овечкина будет почетно выступить лидером российской команды, если ее допустят до игр.
Также, по мнению эксперта, с НХЛ можно будет договориться. Более того он уверен, что из-за окончания карьеры Овечкина это не принесет проблем и сложностей.