Депутат Свищев заявил, что НХЛ может отпустить Овечкина на Олимпийские игры

Депутат Свищев: с НХЛ можно будет договориться об участии Овечкина в Олимпиаде

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предположил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) отпустил лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Олимпийские игры в 2026 году только при условии допуска российских спортсменов до соревнований, сообщает Газета.ru .

«Все зависит от того, какие решения примет НХЛ, и будет ли Овечкин продолжать играть в следующем сезоне — хотя у него еще будет действовать контракт. Сам он заявлял, что вернется заканчивать карьеру в „Динамо“», — добавил эксперт.

Он уверен, что существует множество факторов, способных повлиять на решение об участии хоккеистов в Олимпиаде. Свищев выразил уверенность в том, что для Овечкина будет почетно выступить лидером российской команды, если ее допустят до игр.

Также, по мнению эксперта, с НХЛ можно будет договориться. Более того он уверен, что из-за окончания карьеры Овечкина это не принесет проблем и сложностей.