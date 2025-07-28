Депутат Свищев рассчитывает на реакцию FIE после скандала на ЧМ в Грузии

Замглавы комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что надеется на реакцию Международной федерации фехтования (FIE) на скандал на чемпионате мира в Тбилиси, сообщает «РИА Новости. Спорт».

Ранее в Тбилиси несколько человек организовали митинг против РФ возле Олимпийского дворца, где проходит чемпионат мира по фехтованию. Затем протестующие пошли к гостинице, где проживают российские спортсмены. Там провокаторы из нескольких неправительственных организаций Грузии сожгли флаг РФ.

«Безобразная провокация со стороны антироссийски настроенных грузинских сил. Плюс там есть и украинский след, и, возможно, других стран», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что данная акция отношения к спорту не имеет.

По словам Свищева, силовики в Грузии заняли достаточно жесткую позицию по пресечению этой акции. При этом он напомнил, что страна-организатор турниров берет ответственность и за визовую поддержку приезжающих на состязания, и за безопасность делегаций различных государств.

Депутат уточнил, что еще ждет реакции от FIE, так как организация тоже определенный гарант для атлетов. Если они допустили спортсменов в нейтральном статусе, то должны обеспечить им безопасность.