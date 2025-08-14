Депутат Степан Степанович Степанян организовал «забив» сельских школьников

Учитель и депутат Сергиевского МО Саратовской области Степан Степанович Степанян стал одним из организаторов товарищеской драки школьников из двух сел. Столь необычным образом они отпраздновали День физкультурника, сообщает «Mash на спорте» .

По случаю профессионального праздника учителя физкультуры из местных школ решили провести вечерний «забив» среди своих воспитанников. В поединке участвовали ребята из сел Сергиевка и 3-я Александровка.

На месте бойцам выдали боксерские перчатки с шлемами, причем одна из команд решила не защищать головы. Далее школьникам провели инструктаж, после чего несовершеннолетние начали биться на импровизированном уличном ринге.

«Там враги, на Украине. Здесь мы не враги друг другу, понятно? Не надо здесь жестокости, злости. Это спорт. Самое главное правило какое? Обнять семь человек после спарринга», — напутствовали физкультурники перед дракой.

На народные забавы приехало посмотреть много людей — зрители ободряли юных спортсменов и болели за них, пока ребята спарринговали под ободряющую музыку.

О наличии пострадавших среди участвовавших в «забиве» школьников не сообщалось, отмечает издание.