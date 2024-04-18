Депутат Мособлдумы оценила работы по реконструкции стадиона в Люберцах

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Лидия Антонова в рамках партпроекта «Детский спорт» проверила работы по реконструкции стадиона «Торпедо» в городском округе Люберцы, передает пресс-служба муниципалитета.

Реконструкция стадиона проходит в рамках госпрограммы Подмосковья.

Стадион «Торпедо» — центральный спортивный объект округа и знаковое место для люберчан. Он был построен в 1965 году. В разные годы на «Торпедо» проводились матчи первенства страны, чемпионаты Подмосковья.

«Проектом предусмотрено обустройство футбольного поля с искусственным газоном и подогревом, установка многофункциональных спортивных площадок, устройство легкоатлетических дорожек и возведение современных трибун. На стадионе также планируется строительство ФОКа с универсальным спортивным и тренажерным залами», — сказала Антонова.

Она подчеркнула, что депутаты «Единой России» уделяют много внимания объектам социальной инфраструктуры.

«Со своей стороны предпринимаем все усилия, чтобы объекты, которые так ждут наши жители, были выполнены в срок и с хорошим качеством. После окончания всех работ „Торпедо“ станет современным спортивным кластером с общественным пространством, удобными трибунами, автомобильными стоянками. Полностью работы планируют завершить в 2025 году», — добавила Антонова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.