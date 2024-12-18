Депутат Лобышева помогла приобрести спортинвентарь для спортсменов Воскресенска

Новые мячи для баскетбола, волейбола, мини-футбола и стритбола приобретены в МУ «СК Химик» городского округа Воскресенск при поддержке депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Екатерины Лобышевой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Парламентарий посетила спортивный комплекс, где пообщалась с тренерским составом.

«Тренерский состав и родители воспитанников обратились ко мне за помощью в решении этой задачи, и я с радостью выполнила свое обещание. Благодаря инициативному бюджетированию, совместно с администрацией городского округа Воскресенск и нашими активными жителями, были приобретены новые игровые мячи. Мы понимаем, насколько важно обеспечить молодежь всем необходимым для занятий спортом, и поэтому наша покупка станет отличным подспорьем для юных спортсменов!» — подчеркнула Екатерина Лобышева.

Ранее депутат Мособлдумы помогла с приобретением специального оборудования в центр соцобслуживания и реабилитации «Воскресенский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.