Депутат Люберец провел встречу с тренером по боксу высшей категории

Депутат Совета городского округа Люберцы фракции «Единой России» Дмитрий Коровкин провел встречу с тренером по боксу высшей категории Виктором Понамаревым, по вопросам спортивного развития подрастающего поколения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Детский спорт».

«Как координатор проекта „Детский спорт“ „Единой России“ меня волнует вопрос, касающийся спортивного развития детей. Виктор Иванович гордо делился историями о спортсменах, которые не только завоевали призовые места на соревнованиях, но и преодолели свои страхи, вышли за пределы обычных возможностей. Каждая история — это не просто множество медалей и кубков, а яркое свидетельство упорства, труда и мощного духа», — рассказал Дмитрий Коровкин.

Он подчеркнул, что Виктор Понамарев также обратил внимание на важность воспитания характера и формирования командного духа, который играет решающую роль в успехах всесторонне развитого человека.

Добавим, что на встрече депутат с тренером также обсудили новые методы тренировки, которые позволяют спортсменам сочетать разнообразие талантов с их личными целями, открывая новые горизонты для будущих свершений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.