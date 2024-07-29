Депутат Госдумы отреагировала на слова Губерниева о неспортивной России

Ранее Губерниев написал в социальных сетях пост, в котором отметил, что Россия не является спортивной страной. На это отреагировали в Госдуме.

Так, по мнению депутата и конькобежки Журовой, в России любят спорт, развитию которого уделяется большое количество внимания. Она назвала слова Губерниева жестокими, но отчасти все же согласилась с ними.

Журова рассказала об американской системе, в которой внутренние соревнования бывают гораздо интереснее и зрелищнее, чем чемпионаты мира. По ее словам, в России необходимо выстроить похожую спортивную концепцию.

Журова также считает, что в стране необходимо создать лигу фигурного катания и лигу художественной гимнастики, чтобы зрители увидели уровень выступлений, который был бы гораздо выше, чем, к примеру, сражение за мировое первенство. Она отметила, что Губерниев мог иметь в виду именно это.