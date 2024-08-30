Депутат Госдумы Чаплин вручил новую экипировку юным футболистам из Зарайска

На городском стадионе в Зарайске состоялось торжественное вручение новой экипировки нашим талантливым футболистам из команды «Авангард». Это событие стало настоящим праздником для всех присутствующих. Торжественное мероприятие началось с поднятия флагов Российской Федерации, Московской области и Зарайска.



"Мы рады приветствовать гостей из соседнего округа Луховицы, которые приехали, чтобы сыграть с нашими ребятами в межмуниципальном турнире по футболу среди подростковых команд Московской области. 47 игроков команды получили ветровки с фирменным логотипом, среди них есть и дети участников спецоперации. Спортсмены и семьи военнослужащих очень нуждаются в поддержке, и я всегда рад помочь ребятам не только словом, но и делом. Благодарю всех тренеров, спортсменов и их семьи за преданность спорту и целеустремленность. Уверен, что впереди нас ждет множество новых побед и достижений! Желаю ребятам удачи», — отметил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», - уточнил Воробьев.