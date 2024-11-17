День самбо отметили в Серпухове

Два мероприятия, приуроченные ко Дню самбо, провели в учреждениях Серпухова. Не первый год поддерживаются проекты «Za Самбо» и «Детский спорт» партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обе программы направлены на приобщение молодого поколения к занятиям спортом и создание сильного и развитого общества.

В спортшколе «Русский медведь» состоялся мастер-класс под руководством заслуженного мастера спорта России по самбо, двукратного Чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка мира Сергея Смирнова. Ребята с удовольствием и интересом слушали и выполняли наставления самого титулованного самбиста Московской области. Приобретенные навыки обязательно пригодятся юным спортсменам на соревнованиях.

Еще один мастер-класс прошёл в школе № 18 для будущих чемпионов, которые узнали о пути к Победе и о техниках ее достижения. В рамках партийного проекта у учащихся образовательного учреждения есть уникальная возможность заниматься самбо во время внеурочной деятельности. Здесь также функционирует секция самбо спортшколы «Русский медведь», где могут тренироваться все желающие подростки. Более 150 ребят уже связали свою жизнь с этим видом спорта.

Федерация самбо РФ поддерживает школьный проект и бесплатно предоставляет специальный ковер и форму для занятий. Сегодня это один из самых массовых видов спорта в нашей стране, который способствует формированию твердого характера, тренирует выносливость и самодисциплину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.