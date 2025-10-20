День отца отметили в Волоколамске спортивным праздником на льду

В волоколамском ледовом дворце «Лидер» прошел дружеский хоккейный матч и веселая эстафета, где отцы и дети соревновались бок о бок. На трибунах царила настоящая атмосфера единства и поддержки. Со зрительских мест спортсменов поддерживали родные и близкие, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе со своими папами ребята выполняли на льду разные задания на скорость и ловкость. Обгоняя друг друга, они умело управлялись с хоккейной клюшкой и шайбой, стараясь стать первыми.

Однако в праздничный день победила дружба. Все ребята и их отцы получили медаль за участие и эффектное выступление на льду. После эстафеты всех участников ждали горячий чай и домашний яблочный пирог.

«Такие мероприятия делают семьи еще крепче, а отношения между поколениями — теплее. Спасибо всем, кто подарил этот праздник нашим волоколамским папам!» — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.