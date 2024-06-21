сегодня в 13:36

День йоги пройдет в Центральном парке в Реутове

Для жителей и гостей города Реутов в Центральном парке 23 июня пройдет день йоги, сообщили в пресс-службе наукограда.

«23 июня приглашаем жителей и гостей Реутова в Центральный парк на День йоги»



В программе:

9:00 — 10:00 — Пранаяма и медитация

10:00 — 11:00 — Техники расслабления

11:00 — 12:00 — Body Balance mix

11:00 — 15:00 — Мехенди

11:00 — 15:00 — Чайная станция

12:00 — 13:00 — Power yoga

13:00 — 14:00 — Гвоздестояние

14:00 — 15:00 — Йога Айенгара

15:00 — 16:00 — Махат Йога

15:00 — 16:00 — Медитативное рисование

16:00 — 17:00 — Парная йога», — рассказала заведующая структурным подразделением по развитию парковых территорий Алена Звягина.

Регистрация участников по ссылке.

Занятия проведут профессиональные инструктора из клуба «Территория фитнеса». Всех ждет особая атмосфера, полная тепла и света.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.