День йоги пройдет в Центральном парке в Реутове
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Реутов
Для жителей и гостей города Реутов в Центральном парке 23 июня пройдет день йоги, сообщили в пресс-службе наукограда.
«23 июня приглашаем жителей и гостей Реутова в Центральный парк на День йоги»
В программе:
9:00 — 10:00 — Пранаяма и медитация
10:00 — 11:00 — Техники расслабления
11:00 — 12:00 — Body Balance mix
11:00 — 15:00 — Мехенди
11:00 — 15:00 — Чайная станция
12:00 — 13:00 — Power yoga
13:00 — 14:00 — Гвоздестояние
14:00 — 15:00 — Йога Айенгара
15:00 — 16:00 — Махат Йога
15:00 — 16:00 — Медитативное рисование
16:00 — 17:00 — Парная йога», — рассказала заведующая структурным подразделением по развитию парковых территорий Алена Звягина.
Регистрация участников по ссылке.
Занятия проведут профессиональные инструктора из клуба «Территория фитнеса». Всех ждет особая атмосфера, полная тепла и света.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.