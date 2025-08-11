сегодня в 12:47

День физкультурника в Раменском округе прошел на стадионе спортшколы «Авангард»

В День физкультурника жители Раменского муниципального округа вышли на стадионы и спортивные площадки для участия в праздничных мероприятиях. Спортивные активности прошли в поддержку стратегии развития физической культуры и спорта в России, утвержденной правительством РФ в 2020 году на десятилетний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Председатель Совета депутатов Раменского муниципального округа Юрий Ермаков посетил основные площадки празднования. В парке он открыл массовый забег для участников проекта «5 верст». Главной площадкой Дня физкультурника в округе стал стадион Ильинской спортшколы «Авангард», где спортсмены и тренеры получили благодарственные письма Совета депутатов.

Также Юрий Ермаков побывал на стадионе «Красное знамя», где наблюдал за тренировкой футболистов ДЮСШ «Сатурн». По словам председателя Совета депутатов, девиз организаторов «Спорт — норма жизни» успешно реализуется в Раменском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.