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День физкультурника состоялся в Ступине

На территории ступинского физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока» состоялся «Физкульт Фест». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Начальник управления физической культуры и спорта Руслан Гимазов вручил грамоты и благодарственные письма за вклад в развитие физической культуры и спорта в городском округе Ступино тренерам и преподавателям физической культуры.

«День физкультурника — праздник, напоминающий о важности физической активности и спорта для нашего здоровья. В нашей жизни важно не забывать о спорте, занятиях физической культурой и о здоровом образе жизни, уметь работать в команде», — сказал Руслан Гимазов.

Заслуженные грамоты и знаки ГТО за успешное выполнение нормативов испытаний получили участники муниципального конкурса «Собери коллекцию знаков ГТО».

В фестивале приняли участие команды ступинских предприятий «СМК» и «Вертолеты России», а также участники клуба «Активное долголетие», волонтеры и представители «Движения первых».

Участники «Физкульт Феста» померились силами в настольном теннисе, шашках, перетягивании каната, пулевой стрельбе, бадминтону и мини футболу.

️Также на территории соревнований организованы открытые тренировки и спортивные мастер-классы, работает полевая кухня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.