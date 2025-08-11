День физкультурника прошел в парке поселка Запрудня Талдомского округа

В парке «Солнечный берег» поселка Запрудня Талдомского округа прошел удивительный фестиваль спорта «Победа», приуроченный ко Дню физкультурника. Это событие собрало множество жителей и гостей поселка, которые пришли поддержать активный образ жизни и насладиться спортивным духом мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль спорта «Победа» начался с зарядки. Все гости парка активно начали утро с танцев и разминки, получив заряд бодрости и энергии. «Чемпионы» — интерактивная программа для самых ловких и сильных! Спортивные эстафеты, соревнования и игры для юных гостей!

Фестиваль предложил разнообразные виды спорта: от веселых эстафет до соревнований по командным видам. Участники всех возрастов могли испытать свои силы. Прошли турниры по стритболу, шахматам и настольному теннису. Любители этих видов спорта сошлись за шахматной доской, теннисным столом и на баскетбольной площадке, чтобы выяснить, кто сильнее.

На фестивале также прошли мастер-классы от профессиональных тренеров, которые делились секретами успеха и здорового образа жизни. В рамках мастерской участники создали свои уникальные бейсболки. Сказки Салтыкова-Щедрина, узоры с фарфора Гарднера, отсылки к Стекольному заводу — все это теперь украшает бейсболки наших гостей.

В праздник Дня физкультурника, в рамках фестиваля спорта «Победа», прошел товарищеский матч между двумя командами футбольных ветеранов поселка Запрудня.

Этот День физкультурника стал не просто праздником, а отличной возможностью для жителей объединиться, зарядиться энергией и вдохновиться на новые спортивные достижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.