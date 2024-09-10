Делегация из Подмосковья посетила семинар по синхронному плаванию в Перу

Делегация судей из Московской области во главе с президентом федерации синхронного плавания России и Подмосковья Ольгой Брусникиной приняла участие во всемирном семинаре по синхронному плаванию в г. Лима (Перу), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Российские арбитры международной категории в первые два дня посетили чемпионат мира по синхронному плаванию среди юниоров, а также семинар, на котором обсудили нововведения в международные правила.

«У нас получилась очень плодотворная поездка. Посетили соревнования юниорского чемпионата мира. Освежили старые связи и установили новые. Узнали о предстоящих изменениях в правилах вида спорта. Дали свои рекомендации и предложения. Было очень приятно повидаться со старыми друзьями и коллегами, которые очень тепло нас приняли», — сказала Брусникина.

В состав делегации Московской области вошла судья международной категории Полина Прощенко.

«Снова кардинальные изменения в правилах. На мой взгляд — в лучшую сторону. Впереди много работы. Нам снова нужно будет перестраиваться, к октябрю подготовим огромный объем информации для всероссийского семинара», — отметила Прощенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.