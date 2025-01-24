«Действительно не может продолжать»: Зверев о снятии Джоковича с Australian Open

Представляющий Германию вторая ракетка мира Александр Зверев обратился к болельщикам с просьбой уважительно относиться к решению 10‑кратного победителя Australian Open серба Новака Джоковича сняться с полуфинала текущего чемпионата, сообщает МАТЧ ТВ .

В пятницу 37‑летний Джокович прервал полуфинальный матч со Зверевым при счете 6:7 (5:7) из‑за мышечной травмы. В связи с этим немецкий теннисист призвал болельщиков не освистывать игрока, когда тот выбывает из‑за травмы.

«Я знаю, что все заплатили за билеты, но Новак отдал спорту всю свою жизнь. Если он не может продолжать матч, это действительно означает, что он не может продолжать. Поэтому, пожалуйста, будьте уважительны», — заявил Зверев.

По словам спортсмена, он уважает Джоковича сильнее, чем кого-либо еще в туре.

«Он был одним из моих самых близких друзей. Когда мне было трудно, я всегда мог позвонить ему», — поделился Зверев.

Теперь второй ракетке мира предстоит сыграть с тем, кто победит во втором полуфинале: либо с американцем Беном Шелтоном, либо с Янником Синнером из Италии.