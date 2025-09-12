Дегтярев: спортсмены РФ не выступят на международных соревнованиях из-за Украины

Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в новом сезоне. Глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярев полагает, что на результаты голосования конгресса IBSF существенно повлияли действия украинской стороны, пишет ТАСС .

Министр спорта, также занимающий пост президента Олимпийского комитета России, отметил, что именно провокации со стороны Украины определили исход голосования по вопросу участия россиян в международных турнирах.

На конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), состоявшемся в Милане в конце недели, было принято решение не допускать российских атлетов к турнирам сезона 2025/26.

По мнению Дегтярева, запрет на участие российских спортсменов в Олимпийских играх имеет политическую подоплеку и лишен справедливости. Он отметил, что на результат голосования повлияла украинская сторона, которая представила материалы с персональными обвинениями, не относящимися к обсуждаемому вопросу.

Дегтярев также подчеркнул, что страны с небольшим влиянием в данных видах спорта проголосовали против России, поскольку заинтересованы в снижении конкурентной борьбы после исключения одного из ведущих участников. По его словам, такой исход определялся не олимпийскими принципами, а политическими интересами определенных государств.

Квалификационный период для участия в Олимпийских играх 2026 года в дисциплинах бобслей и скелетон завершится 18 января. После этого, с 22 по 25 января, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) проведет перераспределение неиспользованных квот.

Формирование списка участников происходит на основе рейтинга IBSF, который составляется по результатам официальных турниров федерации. Национальные олимпийские комитеты получают квоты, которые затем распределяют среди своих спортсменов.

Зимняя Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. В соревнованиях по бобслею выступят 170 атлетов, а в скелетоне — 50.

Стоит отметить, что российские спортсмены в этих дисциплинах не участвовали в международных турнирах последние три сезона из-за ограничений, введенных IBSF после эскалации конфликта на Украине.

