сегодня в 09:10

Дегтярев: РФ собирается участвовать в Олимпиаде-2028 в США в полном составе

Сборная РФ планирует поучаствовать в Олимпийских играх 2028 года в Соединенных Штатах в полном составе, рассказал министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Об этом сообщает ТАСС .

Такое заявление Дегтярев сделал на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Перед Играми, по его словам, в России организуют вторую летнюю Спартакиаду сильнейших спортсменов. В ней поучаствуют 9 тыс. человек. Спартакиада — внутренние соревнования, на них спортсменов отбирают на Олимпиаду.

«Мы начнем смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», — сказал Дегтярев.

Олимпиада будет проходить с 14 по 30 июля 2028 года. Ее организуют в американском Лос-Анджелесе.