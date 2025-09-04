Дегтярев: РФ собирается участвовать в Олимпиаде-2028 в США в полном составе
Фото - © РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Сборная РФ планирует поучаствовать в Олимпийских играх 2028 года в Соединенных Штатах в полном составе, рассказал министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Дегтярев сделал на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Перед Играми, по его словам, в России организуют вторую летнюю Спартакиаду сильнейших спортсменов. В ней поучаствуют 9 тыс. человек. Спартакиада — внутренние соревнования, на них спортсменов отбирают на Олимпиаду.
«Мы начнем смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», — сказал Дегтярев.
Олимпиада будет проходить с 14 по 30 июля 2028 года. Ее организуют в американском Лос-Анджелесе.